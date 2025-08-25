La poetessa Marcella Boccia in visita in Lituania: incontro con i lettori a Kaunas

MANTOVA – In questi giorni la poetessa italiana Marcella Boccia è in visita in Lituania, dove incontra i lettori del suo libro Šviesos kaulai / Ossa di luce, pubblicato in edizione bilingue – lituano e italiano. Durante l’incontro tenutosi a Kaunas, la poetessa è stata accolta da un folto gruppo di appassionati di letteratura – tra cui molti giovani lituani e ucraini – desiderosi di leggere e discutere insieme all’autrice alcuni versi della raccolta. «Questo viaggio per me è speciale – incontrare i lettori, ascoltare le loro voci mentre leggono i miei testi, è come donare una nuova vita ai miei versi. Sono felice che la lingua lituana abbia accolto la mia poesia», ha dichiarato la Boccia. L’autrice ha inoltre rivelato che presto altri suoi libri di poesia saranno tradotti in lituano. Le sue opere parlano di guerra e dolore, ma anche di tregua e pace – temi oggi particolarmente rilevanti sia in Lituania che nel resto d’Europa. L’incontro a Kaunas si è trasformato in una vera festa letteraria, dove i versi hanno risuonato in due lingue e la poesia è diventata un ponte tra culture.