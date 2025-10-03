Laboratori artistici per pazienti dializzati a Palazzo Te

Continuano i laboratori artistici di ‘Museoterapia’ per i pazienti dializzati a Palazzo Te, nell’ambito del progetto ‘Arte in ospedale’. Si tratta di un’iniziativa pilota avviata nel 2023 e ripetuta nel 2024, che ha coinvolto la struttura di Nefrologia e Dialisi del Carlo Poma in collaborazione con Fondazione Palazzo Te. Il percorso è oggetto di uno studio clinico che verifica l’impatto dell’esperienza artistica sul benessere e sui percorsi di cura dei pazienti sottoposti a dialisi.

Quest’anno si proporrà una serie di attività in relazione all’installazione multischermo All That Changes You. Metamorphosis di Isaac Julien allestita nelle Fruttiere che per l’occasione riaprono dopo un lungo periodo di restauri. Gli incontri sono pensati per stimolare la relazione dei pazienti in dialisi con pratiche ed esperienze artistiche.