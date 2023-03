Calcio Dilettanti: Union Team-Sporting Club, Voltesi-Poggese e Moglia-Borgo Virgilio da non perdere

Mantova Diversi derby interessanti nel campionato di Prima Categoria. Vale per le posizioni che contano Sporting Club-Union Team: i giallorossi vogliono ripartire di slancio dopo il pareggio incassato nel recupero con il Porto. I goitesi, in gran forma, cercano l’exploit per riaprire tutti i discorsi.

Due squadre in palla anche Porto e Gonzaga: gli aquilotti stanno mandando al tappeto diverse corazzate nelle ultime settimane, mentre i biancazzurri sembrano aver superato la crisi di inizio anno solare. Pronostico da tripla, insomma. Altra sfida mantovana da seguire è quella per la lotta salvezza tra Curtatone e Sermide. La squadra di Ghirardi, pur giocando bene, si è fatta scippare la vittoria negli ultimi minuti, mentre il team di Bruschi è reduce dal colpo ai danni della Serenissima. Proprio la squadra di mister Tenedini deve riprendere quota contro il fanalino San Paolo, per tenere accesa la speranza. Deve ritrovare il feeling col successo la Rapid, contro la temibile Leoncelli.

In Seconda cremonese si gioca il secondo posto assoluto il Casaloldo, ospite sul terreno del Pescarolo. Nel girone mantovano il match di cartello è Voltesi-Poggese, seconda contro terza, fresche di sorpasso. Roverbellese-Quistello è invece la gara tra pretendenti al podio. In Terza l’Atletico se la vede con la Mantovana per provare ad avvicinare il Pegognaga (che riposa). Il Moglia, invece, è impegnato con lo scontro diretto in casa del Borgo Virgilio.