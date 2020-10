In fuga dai carabinieri a fari spenti: 20enne vola su una panchina

MANTOVA Quando ha visto i carabinieri che gli facevano segno di accostare ha premuto l’acceleratore a tavoletta e per seminarli ha anche spento i fari. La sua corsa al buio è finita con una carambola lungo la strada arginale e quindi l’auto che è finita dritta dentro un’area pedonale fermandosi capovolta su una panchina. È successo verso le 2.30 di ieri tra Castelnovo Bariano e Bergantino, in provincia di Rovigo vicino al confine con il Mantovano. Un 20enne di Ostiglia che era al volante di una Audi A4 Avant è uscito illeso dal veicolo incidentato, ma ne avrà per un bel po’ a livello penale vista la sfilza di reati che ha inanellato in pochi chilometri della strada regionale 482. Per il momento gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza (aveva un tasso di alcolemia di 0,96 g/l), ma a breve potrebbe arrivare anche la denuncia per non essersi fermato all’alt dei carabinieri, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Il ritiro della patente è stato il minimo che poteva capitargli.