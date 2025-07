L’esodo estivo – A22: tra luglio e agosto 4 giornate da bollino nero

Mantova Anche ieri giornata di traffico intenso sull’Autobrennero, con qualche coda anche nel tratto Mantovano specialmente nelle prime ore del mattino, quando molta gente è partita per raggiungere laghi e monti. Proprio le zone a ridosso dei monti in Trentino e Veneto e del Lago di Garda sono state quelle in cui è stato registrato il traffico autostradale più intenso per buona parte della giornata. Il servizio infotraffico di Autostrada del Brennero ha segnalato dalle 10 di ieri, rallentamenti con code per traffico intenso tra Trento Nord e Affi in carreggiata carreggiata Sud. Stessi problemi anche in carreggiata Nord, dove dalle 9.44 venivano segnalati rallentamenti per traffico intenso tra Affi e Rovereto Nord. Sempre ieri e ancora in carreggiata Sud delle 14.45 – code per traffico intenso tra Carpi e allacciamento A1 carreggiata sud di 4 chilometri. La società A22-Autostrada del Brennero ha diffuso un comunicato, evidenziando con previsioni sull’A22 di 12 giornate da bollino nero tra luglio ed agosto in concomitanza dei fine settimana. Quattro giornate interesseranno contemporaneamente la carreggiata nord e la carreggiata sud: 26 luglio, 6, 16 e 23 agosto. Gli operatori del traffico consigliano, a chi non potesse evitare di viaggiare in quei giorni, di valutare l’orario di partenza. Orari serali e notturni sono i meno trafficati.