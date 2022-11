MANTOVA “Ebraismo al sesto giorno”: quinto e ultimo incontro promosso dall’Associazione di cultura ebraica “Man Tovà – La città della manna buona”.

L’Associazione di cultura ebraica “Man Tovà – La città della manna buona”, grazie al patrocinio del Comune di Mantova e alla collaborazione della Fondazione Franchetti, promuove il quindicesimo ciclo di incontri relativo alla conoscenza e alla diffusione della cultura ebraica declinata nelle diverse espressioni del suo patrimonio storico, culturale e sociale.

Il quinto ed ultimo incontro del ciclo autunnale avrà luogo venerdì 25 novembre alle 21 presso l’Aula Magna del liceo “Isabella d’este”, in via Giulio Romano 13, e vedrà come relatori Roberto Grossi e Andrea Ranzato, che dialogheranno su un tema complesso e allo stesso tempo affascinante nella conferenza dal titolo “L’esperimento mirabile del kibbutz tra storia, utopia e realtà”.

“Laboratorio sociale, esperimento economico e politico, microcosmo narrato da eminente letteratura – spiegano gli organizzatori –, il kibbutz si presta a una varietà di letture quasi sproporzionata rispetto alle sue reali dimensioni politiche, economiche e sociali. Come da tradizione per tutto ciò che riguarda la cultura ebraica, è certamente un fenomeno che affastella domande: qual è il senso storico della sua nascita, il significato umano della sua parabola? In quale direzione si muoveva la tensione ideale che percorreva e motivava le sue comunità? E poi, perché proprio in Israele? Ripercorrere l’epopea di queste donne e di questi uomini, celebrare la loro dedizione, ci costringe però a confrontarci col significato di un impegno che va ben al di là della loro singola individualità e dell’orizzonte della loro vita, in aperto contrasto con un sistema che blandisce con infinite lusinghe il nostro ego e riduce qualsiasi apertura spirituale all’infinito ad un immediato presente di tutto-e-subito”.

L’ingresso è come sempre libero e aperto a tutti; è consigliato e raccomandato l’uso della mascherina anti-Covid. Ai docenti che ne faranno richiesta verrà consegnato un attestato di partecipazione alla conferenza.