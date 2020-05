Calcio – L’ex Mantova Volpe nuovo mister della Primavera dell’Entella

MANTOVA L’ex Mantova Gennaro Volpe sarà il nuovo allenatore della Primavera dell’Entella. Lo ha comunicato il club ligure sul proprio sito ufficiale, dove è arrivato il commento anche dell’ex calciatore biancorosso. «Sono entusiasta e felice per questa nuova importante opportunità che mi permette di continuare a crescere. Desidero ringraziare la famiglia Gozzi e tutta la società per la fiducia che mi hanno costantemente dimostrato in tutto questo tempo. Ho sempre cercato e non smetterò mai di ripagare questa stima dando tutto me stesso e lavorando con il massimo impegno, mettendo al primo posto gli interessi dell’Entella. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

Con la maglia del Mantova Volpe ha giocato dal 2002 al 2006 conquistando due promozioni: dalla C2 alla C1 e dalla C1 alla serie B. Nell’ estate 2006 è passato al Cittadella dove ha disputato quattro stagioni, per poi mettere radici in Liguria a Chiavari. Con L’Entella 136 gare giocate e 2 gol fatti.