Libri, film e convegni per ricordare Nilde Jotti

MANTOVA Sono numerose le iniziative dedicate alla figura di Nilde Iotti, in occasione del centenario della sua nascita, presentate ieri mattina nella sede municipale cittadina. Diverse le associazioni che prendono parte alle varie proposte, in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti, come sottolineato dall’assessora comunale Chiara Sortino, al fine di rendere nota la biografia e l’operato di una donna che rappresenta un punto di riferimento sia storico sia in merito alle azioni future. Il primo evento in calendario, come illustrato da Donata Negrini della Cgil, si terrà il 29 dicembre, con la presentazione del libro di Luisa Lama Nilde Iotti. Una storia politica al femminile, fruibile on line. Nel corso del 2021 questi gli appuntamenti in programma: la proiezione del film di Peter Marcias Nilde Iotti, il tempo delle donne, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Giovani Autori. Sarà poi organizzato un laboratorio rivolto a donne dai 20 ai 35 anni, per un confronto anche con rappresentanti di altre generazioni, con esperienza di vita politica e cittadinanza attiva. Un approfondimento seminariale avrà come relatrice la filosofa Annarosa Buttarelli. La serie di incontri si concluderà con il confronto tra la Ministra Elena Bonetti e la presidente della Fondazione Nilde Iotti Livia Turco. Al momento fanno parte del comitato locale per ricordare l’importante figura istituzionale: Fondazione Anpi, Arci Mantova, Auser provinciale, Cooperativa Centro Donne, Cgil e Uil Mantova, associazione Equal e Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, sostenuti dal Comune di Mantova. Il comitato ha individuato come presidente onoraria Maria Zuccati. Per informazioni le mail sono politiche sociali.mantova@arci.it o donata.negrini@cgil.lombardia.it. Ilperf