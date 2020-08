Cambia la viabilità in centro a Solferino, pronto il maxi progetto

SOLFERINO – L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Monica De Pieri ha deciso di istituire nuovi percorsi per una riqualificazione generale della viabilità su strade provinciali e comunali nel centro abitato del capoluogo e della frazione di Mosio. Per questo motivo ha approvato il primo stralcio del progetto esecutivo redatto dall’ingegner Gianluca Ferrari di Mantova, per una spesa complessiva di 69mila euro che sarà finanziata da fondi regionali assegnati al comune per interventi per la ripresa economica e per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale.

La proposta progettuale che scaturisce dall’analisi del traffico locale, prevede di istituire su via Matteotti un senso unico di marcia da Acquanegra verso Asola, con il traffico proveniente da Asola verso Acquanegra che verrà deviato sulla strada comunale via Solferino e su via Buozzi che si collega alla strada provinciale 67 in corrispondenza di via I° Maggio. È prevista anche la realizzazione di un senso unico alternato su via Canneti tra la chiesa di San Fortunato e piazza XXV Aprile nel centro abitato, per risolvere il nodo dell’incrocio all’altezza di via I° Maggio, via Canneti e via Diaz dove attualmente si registrano seri problemi di manovra dei mezzi pesanti in transito in paese.

Con il primo stralcio del progetto di riqualificazione della viabilità si attuerà una rivisitazione di tutta la cartellonistica stradale sia verticale che orizzontale. Nell’ottica di un complessivo miglioramento della sicurezza stradale si prevede anche di installare in entrambe le direzioni di marcia della strada provinciale 67 “Marcaria-Acquanegra”, due segnalatori digitali di velocità per indicare istantaneamente agli automobilisti l’eventuale superamento della misura prevista dal codice della strada e rivolgere il conseguente appello a moderare l’andatura in prossimità del centro abitato di Valli di Mosio, per evitare pericoli ed incorrere in possibili sanzioni.