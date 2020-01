Terre dei Gonzaga al lavoro per riparare il canale Gronda Sud

SAN GIACOMO D/S Ancora lavoro per i tecnici del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po per garantire la piena efficienza dei canali in vista della prossima stagione irrigua ma anche per garantire la massima efficienza al sistema idraulico nel territorio consortile (e quindi, di riflesso, su tutto il territorio provinciale): in questi giorni è stato infatti effettuato un ntervento di manutenzione straordinaria del Consorzio sul canale Gronda Sud, nel Comune di San Giacomo delle Segnate, località Malcantone.

L’alveo del canale – hanno spiegato dal Consorzio di Bonifica – risultava particolarmente sconnesso e le sponde significativamente incise a causa dell’erosione data dall’esercizio irriguo, tanto da determinare un pericolo per la banchina stradale. Per ripristinare la sezione del canale è stato necessario apportare massi calcarei per il rinforzo delle sponde e terreno per la ricostruzione della sponda. (nico)