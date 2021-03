Borgo Virgilio, nel 2020 spesi 70mila euro per rimuovere rifiuti abbandonati

BORGO VIRGILIO – A Borgo Virgilio fioccano le segnalazioni (e le sanzioni) riguardo agli incivili che continuano a disfarsi in maniera selvaggia dei rifiuti.

L’ultimo episodio di questo malcostume, che nonostante gli sforzi messi in campo dal Comune e dal Nucleo di Polizia Ambientale resta assai difficile da smantellare (anche se in netta diminuzione proprio grazie al lavoro degli agenti e alle telecamere di videosorveglianza), è avvenuto in via Parenza Alta a Cerese, dove qualche ignoto ha pensato di abbandonare una vasca da bagno gettandola nel fosso che costeggia la sede stradale.

Un episodio che ha suscitato l’indignazione del sindaco Francesco Aporti : «Comportamenti del genere sono vergognosi e inaccettabili, una grave mancanza di rispetto nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole e non insozzano il territorio; oltretutto sono pure incomprensibili, dato che è previsto il ritiro degli ingombranti e perciò sarebbe bastata una chiamata agli uffici preposti da parte del responsabile per fare ritirare la vasca dagli addetti».

Ma se gli abbandoni abusivi in aperta campagna o nei quartieri abitati ormai non sorprendono più, i costi che poi il Comune deve sobbarcarsi per rimuoverli, sì.

«Dispiace di dover constatare che, ancora una volta, nonostante le diverse opportunità offerte alla gente, c’è ancora chi non sia abituato a vivere all’interno della civiltà facendo ricadere la propria incoscienza sulla collettività. Tali condotte sono un danno per tutta la popolazione perché – spiega il primo cittadino di Borgo Virgilio – oltre allo sfregio ambientale, il costo del recupero e dello smaltimento ricade sul cittadino. Basti pensare che nel 2020 abbiamo dovuto spendere circa 70mila euro per le operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati (o non conferiti regolarmente) e per ripulire i canali dall’immondizia. Una somma che poteva essere utilizzata per scopi più utili».

L’appello che l’amministrazione comunale rivolge nuovamente ai cittadini è di vigilare quanto più possibile e segnalare rilevanze di questo tipo agli agenti della Polizia locale.

Matteo Vincenzi