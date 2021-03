Mai molar: in memoria di Marco il palasport sarà “Palasgù”

MANTOVA – «Ieri ho chiesto ad Aiste Andriulionyte, moglie di Marco Sguaitzer, se è d’accordo nell’intitolare a Marco il nuovo palazzetto dello Sport che abbiamo realizzato a Borgochiesanuova. Aiste è felice di questa proposta e lo siamo anche noi, tanto». Con queste parole il sindaco Mattia Palazzi ha dato pubblica forma alla intitolazione della nuova struttura sportiva realizzata a Borgochiesanuova. Un impianto di nuova concezione e recentissima conclusione, sul quale pendeva da tempo nel Comune la questione del nome del dedicatario. L’annuncio è avvenuto sulla pagina Facebook del primo cittadino, che ha aggiunto: «Il nuovo bellissimo palazzetto dello sport sarà dedicato a Marco Sguaitzer. Lo inaugureremo entro il mese di aprile. Sarà un palazzetto pieno di vita, di giovani e di sport. Il modo migliore per ricordare Marco e i valori che hanno unito tutta la città e oltre nel sostenere la lotta alla Sla. #palasgu».

Il caso di Marco Sguaitzer ha commosso non solo i mantovani, ma è diventato in qualche modo un tema nazionale per il coraggio con il quale l’ex calciatore aveva affrontato per un decennio la terribile malattia al grido di “mai molar”, e facendo dello stesso nome della sua infermità un acronimo della sua instancabile voglia di vivere, pur nelle avversità: “Senza Limite Alcuno”, divenuto poi titolo del libro che Marco ha lasciato in eredità a tutti noi.

L’intitolazione a Sguaitzer è stata accolta anche sui social con unanime entusiasmo.