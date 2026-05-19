Pallavolo Seconda Div. f – Cala il sipario: promossi in Prima i due team del San Lazzaro e l’Avis

Mantova Con le ultime quattro gare in calendario è calato il sipario sui play off della Seconda Divisione femminile. In Prima, dopo San Lazzaro Rosa, sono saliti Avis e San Lazzaro Verde. La regina si è imposta a Pomponesco; alle sue spalle, staccato di due lunghezze, l’Avis Castellucchio che in trasferta ha battuto al tie-break il SanLa Verde. Quest’ultimo in precedenza aveva sfruttato il turno casalingo con La Piccola Atene; le rivierasche davanti al proprio pubblico si sono poi ampiamente riscattate superando Piubega.

Seconda Div. f Play off – 10ª e ultima giornata: San Lazzaro Verde-Atene 3-0 (25-18, 25-17, 25-22); San Lazzaro Verde-Avis Castellucchio 2-3 (19-25, 25-21, 20-25, 25-17, 10-15); Pomponesco-San Lazzaro Rosa 0-3 (12-25, 16-25, 22-25); Atene-Piubega 3-0 (25-12, 25-12, 25-21). La classifica: San Lazzaro Rosa 22; Avis Castellucchio 20; SanLa Verde 19; Atene 15; Piubega 11; Pomponesco 3.