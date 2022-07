Malore fatale alla guida: muore 73enne in vacanza in Sicilia

MANTOVA È di un morto il bilancio di un incidente stradale autonomo occorso l’altro ieri, poco dopo le 13, lungo l’autostrada Siracusa-Gela, all’altezza dello svincolo per Noto. La vittima si chiamava Ottavio Arancio, 73enne di origini siciliane residente a Mantova nel quartiere Valletta Paiolo. L’anziano, a bordo della sua Opel Mokka, stava percorrendo l’autostrada in direzione di Gela, quando per cause ancora in corso di accertamenti da parte della polizia stradale del comando provinciale di Siracusa, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. I sanitari hanno tentato fino all’ultimo di salvare la vita al pensionato ma il suo cuore, una volta estratto dall’abitacolo, aveva già cessato di battere. Tra le ipotesi più accreditate quella relativa ad un improvviso malore alla guida. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico fino al tardo pomeriggio per permettere ai poliziotti di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ottavio Arancio era un ex dirigente dell’Ufficio Imposte, in pensione da anni.