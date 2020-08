Calcio dilettanti – La stagione sta per iniziare. Ma i protocolli rischiano di far slittare le preparazioni

MANTOVA Il Covid, dopo aver decretato la fine anticipata dei campionati, sta condizionando anche la partenza della stagione 2020/2021, dal momento che l’aggiornamento delle norme sanitarie è fermo, come tutti ben sanno, allo scorso 5 giugno. A una settimana esatta dal primo raduno di una squadra mantovana (la Governolese, che sarà seguita due giorni dopo dal Castiglione), ancora i protocolli non permettono di sapere chiaramente se si potrà quantomeno iniziare l’attività.

Nel frattempo le società hanno già organizzato le prime amichevoli, in attesa di schiarite che sarebbero in ogni caso ben accette, e sono state sollecitate anche dai vertici del Comitato Regionale Lombardia. Non è affatto peregrina la prospettiva, paventata anche dai vertici federali, di uno slittamento di due o tre settimane della data fatidica di inizio campionato, fissata per il 27 settembre prossimo. Ma per ora di ufficiale non c’è nulla. Qui di seguito le amichevoli già programmate dalle principali società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: i match, come sempre accade quando si parla di calcio d’estate, sono passibili di modifiche o cancellazioni cammin facendo. E in questa estate segnata dal Covid, ogni evento rimane fissato con beneficio di inventario.

Governolese – 29 agosto: Caldiero; 5 settembre Garda.

Castiglione – 26 agosto Marmirolo, 29 da definire, 2 settembre Villafranca, 5 Castellana, 6 Casalromano.

Asola – 2 settembre Gambara, 5 a Gottolengo.

Casalromano – 6 settembre Castiglione.

Castellana – 22 agosto in famiglia, 29 Suzzara, 2 settembre Ceresarese, 5 Castiglione

San Lazzaro – 26 agosto Villafranca, 29 Poggese, 5 settembre Nogara, 9 Union Team.

Sporting Club – 22 agosto Suzzara, 5 settembre Marmirolo

Marmirolo – 26 agosto a Castiglione, il 29 a Nogara, il 2 settembre a Volta con la Voltesi, il 5 torneo a Marmirolo con la Robur, il 6 sfida con lo Sporting Club, il 10 col Villafranca.

Porto 2005 – 29 agosto Union Team, 9 settembre Mozzecane (da confermare), 12 settembre Soave.

Suzzara – 22 agosto Castellana, 29 Sporting Club, 2 settembre Union Team, data da definire Castel d’Ario.