Manicure al Mazzali, prosegue la collaborazione con For.Ma

MANTOVA Manicure e colore al Mazzali. Prosegue la collaborazione con FOR.MA., azienda speciale della Provincia di Mantova, che ha inviato una classe del corso estetiste alla Fondazione.

All’interno del progetto sono coinvolte anche le allieve del corso per parrucchiere che, periodicamente, accolgono le ospiti del “Mazzali” nello loro sede di via Galdolfo per acconciature e messe in piega.

Le allieve del corso per estetiste, accompagnate dalla docente Raffaella Marcomini, si sono prese cura, all’interno della struttura, delle ospiti del Centro Diurno e dei reparti di RSA.

È stata una mattinata diversa dedicata alla cura del sé insieme a giovani donne che hanno rallegrato gli animi di tutti con un pizzico di vanità e leggerezza.