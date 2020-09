anta gente e successo per lo “sbarazzo” di Asola

ASOLA – Ha riscosso un grande successo l’iniziativa “Lo sbarazzo” che ha animato il centro storico della cittadina del Chiese fino a tarda ora con tantissimi sconti, offerte, occasioni e promozioni su centinaia di articoli nei negozi che esponevano il logo “Segui il Leone e trova la tua offerta!”.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Esercenti Asolani con il patrocinio del Comune. Un’occasione per i commercianti per combattere l’attuale momento di crisi e di difficoltà post lockdown, chiudendo la stagione dei saldi estivi con super offerte last second e prepararsi all’inizio della prossima stagione autunnale. Ma anche una grande opportunità per gli asolani di godersi una splendida serata di fine estate con l’occasione di fare dei veri affari nei negozi del centro storico. «L’evento – dice una commerciante di via Libertà – ha voluto offrire un segnale tangibile del dinamismo delle nostre imprese, e ha voluto testimoniare concretamente il nostro impegno per animare e valorizzare la città».