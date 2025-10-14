Mantova celebra il 20° anniversario del gemellaggio con la città giapponese di Ōmihachiman

La città di Mantova celebra quest’anno il 20° anniversario del gemellaggio con la città giapponese di Ōmihachiman, rinnovando un legame di amicizia e collaborazione che dura dal 2005.

L’anniversario sarà festeggiato giovedì 16 ottobre, alle 17.30, nella sala Consiliare del Comune di Mantova, in via Roma 39, alla presenza del sindaco Mattia Palazzi, della Giunta, del presidente del Consiglio Comunale Massimo Allegretti, di consiglieri, di autorità cittadine e di una nutrita delegazione ufficiale proveniente dal Giappone, guidata dal sindaco di Ōmihachiman, Osamu Konishi.

Un legame nato nel segno della cultura e della collaborazione. Il gemellaggio tra Mantova e la storica città giapponese di Azuchi (poi confluita amministrativamente in Ōmihachiman nel 2010) nacque da un pre-accordo firmato a Mantova nel febbraio 2004, formalizzato poi nel 2005 ad Azuchi.

Fin dall’inizio l’intento è stato quello di favorire scambi culturali, scolastici, sportivi e turistici, oltre a promuovere collaborazioni economiche e relazioni di amicizia tra le due comunità.

Negli anni, il legame tra Mantova e Ōmihachiman si è concretizzato attraverso visite istituzionali, mostre d’arte, iniziative culturali e attività di promozione turistica. In Giappone opera inoltre il “Mantova Club”, fondato per diffondere la conoscenza della città e delle sue eccellenze, a testimonianza di un’amicizia viva e reciproca.

La delegazione giapponese sarà a Mantova dal 15 al 19 ottobre. Tra le bellezze storiche artistiche, visiteranno Palazzo Te, il Museo Virgilio e il Museo di Palazzo D’Arco. Inoltre parteciperanno anche alla Fiera della

Sbrisolona, dov’è presente anche uno stand di Omihachiman con la gastromia nipponica.

Sabato 18 ottobre, alle 20.30, invece, si terrà il Concerto “Echoes of the Screen”, del gruppo Apogeo 2+1 Cinematic Project, al Teatro Bibiena, con ingresso libero e gratuito per il pubblico. Il programma prevede delle colonne sonore più iconiche del cinema italiano e internazionale e grandi melodie rivisitate in chiave originale e contemporanea.

L’ensemble è composta da una formazione inusuale. Due violini: Carlo Cantini e Luca Bertazzi, protagonisti melodici e narrativi. Basso elettrico: Fiorenzo Delegà, base armonica melodica e ritmica dal timbro moderno.

Un trio “2+1” che unisce lirismo e groove, tradizione e innovazione.

“Gli arrangiamenti originali e live electronics di Carlo Cantini – spiegano gli organizzatori – trasformano il repertorio in un’esperienza sonora unica, sospesa tra classica, jazz, ambient e musica contemporanea”. Il progetto rielabora musiche di grandi compositori e icone della cultura pop-rock: Hans Zimmer, Ennio Morricone, Nino Rota, Vangelis, Richter, Sakamoto.

Il Comune di Mantova esprime la propria soddisfazione per questo anniversario, che rinnova un’amicizia ventennale fondata sul dialogo, la cultura e il rispetto reciproco. Un legame che continua a unire, idealmente e concretamente, Mantova e Ōmihachiman, due città accomunate da una profonda attenzione per la storia, l’arte, la cultura e la bellezza.