Venerdì 17 ottobre una serata tra cinema e storia nel ricordo degli internati

L’Associazione di Cultura Cinematografica “Oggi mi vedo d’Essai” propone per venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18.15 nella sala del palazzo del Plenipotenziario in piazza Sordello 43 a Mantova, l’evento “Tutti a casa”, una serata tra cinema e storia nel ricordo degli IMI (Internati Militari Italiani). Al tavolo dei relatori, oltre ai volti storici dell’Associazione, Nicolò Barretta e Francesco Raffanini, vi sarà Giorgia Giusti dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.

Il film “Tutti a casa” di Luigi Comencini (1960) sarà lo spunto iniziale per riflettere su una pagina di storia da non dimenticare.

La conferenza si inserisce nel ciclo di eventi correlati alla mostra sugli IMI curata dal Centro “Schiavi di Hitler”, dalla Provincia di Mantova e dall’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea”.