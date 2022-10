Malore mentre è al lavoro al macello di Viadana: muore un 52enne di Sabbioneta

VIADANA Morte sul lavoro ma non per un infortunio. Questa volta a stroncare la vita di un lavoratore sarebbe stato un malore, probabilmente un infarto. E’ successo intorno alle 7.30 all’interno del macello Ghinzelli di Viadana. La vittima è un 52enne di Sabbioneta. L’uomo si sarebbe accasciato mentre era al lavoro all’interno dello stabilimento di via I Maggio. Una volta dato l’allarme sono intervenuti sul posto i mezzi del 118 che hanno trasportato il 52enne all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore dove è deceduto poco dopo il ricovero. In seguito i carabinieri di Viadana sono intervenuti nl macello Ghinzelli per i rilievi del caso.