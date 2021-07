Mantova, riprende fiato il turismo nei musei civici

MANTOVA – Riprende fiato rispetto alla fiacca delle settimane scorse la movimentazione di turisti in città. I numeri presentati ieri a consuntivo del fine settimana sono soddisfacenti, assicurano da via Roma. Nei musei civici c’è stato un segnale positivo, e particolarmente a Palazzo Te, dove – a fronte dei 534 turisti di sabato 10 luglio, l’altro ieri ne sono stati computatii 600. Stesso trend positivo nelle due domeniche, 11 e 18 luglio. Una settimana fa gli ingressi nella villa giuliesca erano stati 420, mentre ieri i ticket sono saliti a quota 840.

Analogo ottimismo è stato espresso anche per i musei civici e per il tempio di San Sebastiano. Nel primo caso, il museo di largo 24 Maggio ha registrato 126 visitatori nella giornata di ieri, contro i 56 di domenica 11, mentre nel Famedio sono stati contati 131 visitatori. Sabato invece, rispettivamente, 105 e 97 ingressi. Cifre dimezzate appena una settimana prima, quando ai Musei della città sono entrate 77 e 56 persone, fra il sabato 10 e la domenica 11 luglio, e 73 e 44 nel Famedio.