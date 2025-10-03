Mantova Village, una domenica dedicata al benessere degli animali

MANTOVA Domenica il Mantova Village apre le porte a tutti gli amanti degli animali con un appuntamento gratuito interamente dedicato alla salute, alla prevenzione e al benessere dei cani e dei gatti. Un pomeriggio di incontro e confronto, pensato per le famiglie e per chi desidera prendersi cura al meglio dei propri compagni di vita a quattro zampe da trascorrere con il veterinario Stefano Bignami. Durante l’evento, che si svolgerà nella nuova Dog Oasis del Mantova Village, a partire dalle 14, il dottor Bignami sarà disponibile per offrire consulenze gratuite, rispondere a domande e fornire consigli personalizzati su temi che spaziano dalle patologie muscolo-scheletriche a quelle neurologiche, nonché alle piccole problematiche quotidiane che ogni proprietario può trovarsi ad affrontare. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della veterinaria in modo semplice e diretto, con la possibilità di ricevere suggerimenti pratici per migliorare la qualità di vita degli animali domestici. Un momento di divulgazione ma anche di convivialità, all’interno di uno spazio verde pensato proprio per i nostri amici a quattro zampe. Con questo evento, Mantova Village rinnova il proprio impegno a promuovere non solo lo shopping e l’intrattenimento, ma anche iniziative culturali e sociali di valore per la comunità, valorizzando la relazione speciale che lega le persone ai loro animali. Stefano Bignami, medico veterinario di grande esperienza e punto di riferimento per il territorio mantovano e veronese. Laureatosi in Medicina Veterinaria all’Università di Parma nel 1995, Bignami è iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di Mantova ed ha maturato un percorso formativo e professionale che lo ha visto approfondire diversi ambiti della disciplina, con una particolare specializzazione nelle patologie neurologiche e ortopediche.