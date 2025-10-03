Calcio Promozione – Campagnari: “Asola avversario tosto. Ma questa Gove farà di tutto per vincere”

GOVERNOLO Tre partite disputate e tre pareggi consecutivi per la Governolese di mister Luca De Martino nel girone E di Promozione. L’ultimo segno “X” è arrivato domenica scorsa allo stadio “Vicini” contro l’Orsa Iseo, match in cui i rossoblù hanno dovuto rincorrere: sotto nel punteggio, i Pirati hanno avuto la forza e la determinazione di reagire, trovando la rete del pari e riuscendo almeno a evitare una sconfitta che sarebbe stata ingiusta. Un andamento che lascia la squadra a quota tre punti in classifica, bottino condiviso con diverse compagini, ma ancora senza quel successo pieno che darebbe respiro e fiducia al gruppo. Il calendario propone ora una sfida dal sapore particolare: domenica allo “Schiantarelli” andrà in scena il derby contro l’Asola di Alessandro Cobelli. Anche i biancorossi hanno raccolto tre punti finora, sbloccandosi proprio nell’ultimo turno grazie alla vittoria esterna di Pumenengo, che ha cancellato lo zero in classifica e regalato morale alla squadra. A presentare la gara è il bomber dei Pirati Filippo Campagnari, che non nasconde le difficoltà di un confronto così avvincente: «Andremo in campo per cercare di cogliere la nostra prima vittoria in campionato – sottolinea – ma sappiamo che non sarà un compito semplice. Le squadre di Cobelli sono sempre molto organizzate e solide difensivamente, concedono poco e costringono gli avversari a faticare. Domenica scorsa contro l’Orsa Iseo siamo stati bravi a reagire dopo essere andati sotto: la voglia di non perdere si è vista, la squadra ha dimostrato di avere carattere e spirito di reazione. È un segnale positivo da cui ripartire». Un derby che, al di là della posta in palio, rappresenta sempre un momento sentito dalla piazza e un banco di prova importante per testare la solidità della rosa rossoblù. La Governolese, infatti, è reduce anche dall’eliminazione nella fase a gironi della Coppa Italia di Promozione: nel raggruppamento 31, a passare il turno era stata proprio l’Asola, ulteriore elemento che aggiunge pepe e motivazioni alla sfida di domenica. Nel recente scontro diretto era finita in parità. Sul fronte degli atleti a disposizione, restano da valutare alcune situazioni. Non sarà a disposizione il difensore in quota ex Poggese Mattia Corradini. Non ci sarà nemmeno mister De Martino, appiedato dal Giudice.