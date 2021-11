Maxi intervento di videosorveglianza a Belfiore

MANTOVA – Mynet ha dato il via in questi giorni ai lavori di potenziamento ed estensione della rete di sicurezza territoriale di Mantova: ben 4 nuovi lotti, per un totale di 27 telecamere ad alta risoluzione, andranno ad aggiungersi alla centrale operativa delle Forze dell’ordine come strumento di monitoraggio continuo delle aree più sensibili ed esposte della città. «Con questo progetto, senza alcuna spesa per i cittadini mantovani, e grazie all’investimento di MyNet – ha commentato Rebecchi – presidiamo un quartiere molto esteso come è Belfiore, con un parco molto frequentato. Si tratta anche di una risposta immediata alle spaccate ai veicoli avvenute nelle ultime settimane . Procediamo così sempre più spediti a presidiare tutti i quartieri».

Nella control room della Polizia municipale in Viale Fiume sarà possibile osservare in tempo reale il cavalcavia e la ciclopedonale che dai giardini si snoda fino al chiosco “Zanzara”.

Gli altri lotti infine daranno copertura totale agli abitati.