VERONA Altra vittoria per Adele Montagnini, casteldariese, ma tesserata per il circolo AT di San Giovanni Lupatoto. La giovane tennista ha vinto il torneo Under 14 femminile al circolo AT Verona, battendo prima Sofia Veggiari 6-1 6-0, poi Bianca Maria Zanfir 6-2 6-1 e in finale Chiara Zivelonghi del circolo At Verona per 7-6 6-4. Adele ha chiuso così in bellezza un anno ricco di successi: ben 10 i tornei vinti da inizio anno.