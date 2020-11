Centro massaggi aperto a Ostiglia in barba al Covid: multa e chiusura

OSTIGLIA – l centro massaggi era aperto in barba a auqlasiasi lockdown o disposizione governativa; ma – come prevedibile – alla fine un controllo dei carabinieri si è concluso con la chiusura dell’esercizio almeno fino al prossimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri e con una sanzione per la titolare. Nel corso di controlli avvenuti in tutto il Destra Secchia sono state irrogate altre sanzioni ma, in questo caso, per violazioni alle norme di sicurezza di semplici cittadini e non da titolari di attività.

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, nell’ambito di servizio coordinato dal Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, al fine di fronteggiare il contagio nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, di concerto con personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, hanno effettuato mirati controlli in alcuni comuni della bassa Mantovana; e a Ostiglia hanno dispostyo la chiusura, con sanzione di 400 euro per la titolare, a un centro massaggi che non solo era aperto in spregio delle norme del Dpcm, ma non era dotato nemmeno dei dispositivi di protezione.

Nel corso dei controlli su strada, i Carabinieri di Poggio Rusco hanno sanzionato due 27enni che non rispettavano il distanziamento mentre la pattuglia dei Carabinieri di Ostiglia ha sorpreso a Pieve di Coriano un uomo residente ad Ostiglia che si era spostato senza giustificato motivo.