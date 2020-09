Asola, sabato 5 Settembre con il concerto dei ‘Vipers’, per un tributo ai Queen e a Freddie Mercury, prosegue la rassegna ‘Serate Asolane’ in piazza XX Settembre

ASOLA Con il concerto dei “Vipers”, per un tributo ai Queen e a Freddie Mercury, prosegue stasera alle 21 in piazza XX Settembre la rassegna “Serate Asolane”, organizzata dal Comune e dall’Associazione Esercenti Asolani per il periodo estivo. Grandi fans dei Queen, ecco come si definiscono Giuseppe Maggioni (voce), Giordano Bruno (chitarra), Michele Carminati (basso) e Roberto Previtali (batteria), componenti della Vipers Queen Tribute Band. Attivi Dal 2002 con più di 1000 esibizioni Live, l’intento è quello di ripercorrere i brani leggendari della bad britannica capitanata dalla mitica personalità di Freddie Mercury, utilizzando alcuni richiami scenografici e di costume, ponendo l’accento sulla spettacolarità e sulla forza musicale della band più popolare al mondo. Il lavoro svolto dai Vipers, è già stato omaggiato oltre che da un elevato numero di esibizioni e di pubblico, anche da un importante riconoscimento da parte del sito internet ufficiale dei Queen ovvero la segnalazione tra le Tribute Band Italiane. Per partecipare al concerto è richiesta la prenotazione in quanto i posti disponibili sono limitati e solo a sedere, al numero telefonico 0376-733075 o all’indirizzo e-mail: museo@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan