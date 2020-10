Muore in reparto: i famigliari chiedono l’autopsia

MANTOVA – È deceduta nei giorni scorsi all’ospedale Carlo Poma e ora i suoi famigliari hanno presentato un esposto alla procura di Mantova che ha disposto che venga eseguita nei prossimi giorni l’autopsia medico legale sulla loro congiunta. Sarà dunque un anatomopatologo incaricato dal pubblico ministero competente a stabilire le cause esatte della morte di una donna di 81 anni di Carbonara deceduta lo scorso 2 ottobre nel reparto di Riabilitazione cardio-respiratoria dell’ospedale Carlo Poma in cui era ricoverata a seguito di intervento chirurgico. La salma resta quindi a disposizione dell’autorità giudiziaria nelle sale mortuarie dell’ospedale di Mantova, lo stesso nei confronti del quale i familiari dell’anziana deceduta hanno presentato un esposto alla magistratura per un presunto caso di malasanità. L’incarico al medico legale che dovrà effettuare l’esame autoptico è atteso per le prossime ore.