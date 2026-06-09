Fuga a tutta velocità: quattro pusher arrestati dopo l’inseguimento a Castel d’Ario

Mantova Incuranti dell’alt imposto loro dai carabinieri avrebbero premuto sull’acceleratore, ingaggiando così un inseguimento a tutta velocità con le gazzelle dell’Arma. Protagonisti dell’episodio quattro uomini, stando a quanto sommariamente appreso tutti di origine straniera, alla fine bloccati e tratti in arresto. Una vicenda risalente all’altro ieri quando a Castel d’Ario, un’auto si sarebbe imbattuta in uno dei tanti servizi di controllo del territorio messi in campo quotidianamente dai militari della compagnia di Mantova. Ma il conducente della vettura, anziché ottemperare all’obbligo di fermarsi alla vista della paletta alzata, avrebbe invece di contro tirato dritto rendendosi così di fatto responsabile di una rocambolesca fuga.

Senza perdere un secondo gli operanti si sarebbero dunque messi subito alle calcagna dei fuggitivi tallonandoli per diversi chilometri fino a riuscire a bloccarne la folle, nonché pericolosa, corsa. Una mossa del tutto azzardata, quella dei quattro, motivata da quanto poi rinvenuto a bordo del veicolo, nello specifico un ingente quantitativo di droga pari a diversi chilogrammi ben occultati all’interno dell’abitacolo. Scattate così immediate le manette ai polsi, quantomeno circa le ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, per il gruppetto si sono quindi seduta stante aperte le porte del carcere di via Poma con gli arresti poi in seguito convalidati dal giudice.