“Naufragio” nella conca di Valdaro. Motonave bloccata per un guasto tecnico

MANTOVA “Naufragio” nella conca di Valdaro. Una motonave carica di turisti è rimasta bloccata a causa di un guasto e i passeggeri sono stati costretti allo sbarco. E’ successo ieri pomeriggio, come comunica l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) riguardo a un guasto tecnico che si è verificato presso la conca di navigazione nel tratto di collegamento tra il fiume Mincio e il canale Fissero.

Durante il transito di una motonave passeggeri, l’improvviso cedimento di un tirante metallico di sostegno di un battente della porta di valle ha reso necessaria l’immediata messa fuori servizio dell’infrastruttura. La manovra di emergenza ha comportato il fermo temporaneo dell’imbarcazione all’interno della vasca. Grazie alla pronta sinergia tra il personale operativo AIPo e il Comandante della nave, si è proceduto allo sbarco in sicurezza dei passeggeri direttamente presso la conca, senza alcuna criticità per l’incolumità delle persone.

A seguito dei sopralluoghi effettuati in data odierna dai tecnici specialisti dell’Agenzia, è stato predisposto il seguente piano d’intervento:

– Liberazione del natante: alle ore 12:20 odierne, attraverso una concata di emergenza appositamente coordinata, la nave è stata liberata dalla vasca, consentendone il rientro in sicurezza verso Mantova.

– Messa in sicurezza idraulica: è stata avviata la procedura di panconatura della conca. Tale operazione è fondamentale per garantire la separazione idraulica tra il Mincio e il canale Fissero, permettendo un’ispezione dettagliata dello stato della porta in ambiente asciutto.

– Ripristino strutturale: è già in corso la ricostruzione in officina dei componenti metallici lesionati. I tecnici procederanno alla sostituzione delle parti nel minor tempo possibile, al fine di ripristinare la piena funzionalità della conca e ridurre al minimo i disagi per la navigazione.

AIPo monitora costantemente l’evolversi della situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti sulla riapertura del tratto non appena completate le operazioni di collaudo post-riparazione.