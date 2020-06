Da Nazionale Cantanti, Givova, Festival New York Canta e Mantova Calcio 25mila euro alla Pneumologia

MANTOVA Dopo le 15mila mascherine fatte pervenire nei mesi scorsi, l’asse tra Nazionale Cantanti, Givova, Festival New York Canta e Mantova Calcio si è distinta per un altro gesto solidale nei confronti dell’Ospedale Carlo Poma. Venticinquemila euro è la cifra donata al reparto di Pneumologia. La cerimonia di consegna del simbolico assegno è avvenuta ieri mattina alla presenza del direttore generale dell’Asst di Mantova Raffaello Stradoni e del primario di Pneumologia Giuseppe De Donno. Per la Nazionale Cantanti erano presenti il dg Gianluca Pecchini e Paolo Vallesi. Quest’ultimo ha ringraziato i medici per gli encomiabili sacrifici compiuti nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. < >, ha detto l’artista riferendosi al suo celebre brano datato 1992 e più che mai profetico nel testo (“anche in fondo agli ospedali della nuova malattia, c’è una forza che ti guarda e che riconoscerai”). A rappresentare il Festival New York Canta sono intervenuti i direttori artistici Beppe Stanco e Cesare Rascel.