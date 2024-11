MANTOVA Lunedì 25 novembre alle 11 nei giardini di San Domenico, in via Giacomo Matteotti, sarà inaugurata una panchina rossa. Il momento inaugurale sarà accompagnato dalle musiche e dalle letture di poesie per riflettere, davanti al simbolo della panchina rossa, sul tema della violenza contro le donne dando voce a chi ha subito abusi e maltrattamenti. L’iniziativa è a cura di Ammi (Associazione Mogli Medici Italiani) – Donne per la Salute in collaborazione con il Comune di Mantova.