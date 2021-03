Dà un passaggio a tre giovani che lo picchiano lo rapinano, vittima un 73enne di Viadana

VIADANA – Malmenato e rapinato da tre minorenni, vittima un 73enne di Viadana. Il fatto increscioso è accaduto lunedì scorso, 22 marzo, quando l’anziano accetta di accompagnare in auto tre ragazzi, residenti a Cizzolo, all’ospedale dove, dicono, c’è un parente ad attenderli. Una volta arrivati, però, con un’altra scusa, devono andare a prendere la fidanzata di uno dei tre, convincono l’uomo ha portarli a Cizzolo. Qui caricano in auto anche la giovane e si fanno portare dall’anziano a Viadana dove avviene poi l’aggressione. Poco lontano dall’argine, lontano da occhi indiscreti, i tre estraggono un coltello e intimano all’anziano di consegnare soldi e cellulare. Denaro che però non ha e quindi vene malmenato e lasciato a terra dolorante mentre i tre fuggono la sua auto. Il 73enne, nonostante sia ferito, riesce ad arrivare alla caserma dei Carabinieri dove denuncia l’accaduto. La vittima è quindi trasportata al Pronto soccorso dove viene medicata.