Nestlè investe a Valdaro con il pet food: 300 posti di lavoro per il 2027

MANTOVA

Mantova Sorgerà a Mantova la nuova fabbrica di produzione Nestlé di pet food umido, con un impegno finanziario totale di 472 milioni di euro. L’annuncio è stato fatto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Adolfo Urso, a seguito di un incontro presso Palazzo Piacentini con Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato di Nestlé Italia. Il piano, considerato strategico dal CAIE, il Comitato Interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, include anche la creazione di un nuovo hub logistico.

Nella zona industriale Valdaro, a Mantova, gli investimenti si estenderebbero su un’area approssimativa di 180.000 metri quadri e porterebbero alla creazione di 300 nuovi posti di lavoro, oltre a quelli indiretti. Gli effetti saranno significativi anche per la filiera agricola: si prevedono 50 milioni di euro all’anno per i prodotti agricoli e 30 milioni annui per packaging e servizi industriali. Si prevede che l’impianto sarà operativo entro il 2027.

“La volontà di rafforzare la propria presenza in Italia da parte di una significativa multinazionale come Nestlé conferma la rinnovata centralità del nostro Paese per gli insediamenti produttivi di importanti aziende globali. La concretizzazione di questo progetto è il risultato di un grande lavoro di supporto del MIMIT nei confronti dell’investitore, che è stato coadiuvato dal ministero in ogni fase fino ad oggi” ha commentato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Sulla stessa linea Marco Travaglia, presidente e AD di Nestlé Italia, ha sottolineato “Il grande lavoro di squadra con il Ministero ha portato a questo importante risultato che vede riconosciuto il ruolo strategico dell’Italia per Nestlè in questo settore in forte sviluppo”.

“Ci lavoriamo da diversi mesi e oggi finalmente si può comunicare. Nestlè ha scelto Mantova per insediare la loro linea di produzione e logistica per food!

Tutta la filiera istituzionale è allineata, per uno dei più importanti investimenti esteri in Italia, 420 milioni di euro, trecento nuovi posti di lavoro. La stima del crono programma prevede l’avvio della produzione nel 2027 e l’inizio della realizzazione nel primo semestre 2025.

Otto anni fa Valdaro e le aree logistiche erano solo un problema, una montagna di debiti quelle pubbliche e totalmente invendute anche quelle private.

A distanza di otto anni, senza gravare di un solo euro i mantovani, abbiamo condotto e gestito operazioni con multinazionali e imprese italiane per oltre 1 miliardi di euro di investimenti privati e oltre 1500 nuovi posti di lavoro.

Era un disastro, oggi è una parte rilevante e internazionale del futuro di Mantova e del territorio.

Tanto lavoro, tanti problemi complessi affrontati insieme ma una gioia immensa per la nostra città!

Adesso con le aziende voglio lavorare a progetti condivisi, su welfare aziendale, nidi, mobilità, residenzialità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Abbiamo un sacco di idee e vogliamo allargare i benefici di questi straordinari investimenti per Mantova. Siamo orgogliosi del lavoro fatto. C’è ancora tanto da fare e rinnovare. Avanti!” ha scritto il sindaco Mattia Palazzi sui