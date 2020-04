Nuova luce nei parchi: i led in piazza Pallone e Virgiliana

MANTOVA – Prosegue, malgrado la battuta d’arresto operativa dovuta all’emergenza sanitaria, la pianificazione dell’amministrazione comunale per rendere più sicura la città, specialmente nelle zone notoriamente più sensibili. Tra questi, i parchi, sui quali la giunta Palazzi, attraverso il braccio operativo della Tea, sta investendo per rinnovare la rete di illuminazione attraverso più lampioni a minore consumo.

In questi giorni sono stati portati a compimento gli interventi su piazza Lega Lombarda (meglio nota come “piazza Pallone”) e in piazza Virgiliana. Nei mesi scorsi molti altri analoghi interventi sono stati condotti a termine in strade, e particolarmente in quelle dove addirittura l’illuminazione pubblica era da sempre totalmente assente – come nel caso di via Pellico.

È stato lo stesso sindaco ieri che attraverso un post sullla pagina Facebook del Comune ne ha dato notizia. «Sono stati installati i nuovi punti luce a led in piazza Virgiliana e piazza Pallone – ha comunicato il primo cittadino –. Finiti i parchi, si passa a tutte le piazze del centro storico, monumenti e facciate storiche. Abbiamo deciso e approvato il piano lo scorso anno e adesso sta ripartendo. Un piano da 1.400 nuovi punti luce, che comporta un investimento di 1,5 milioni di euro, e che ci porterà ogni anno a risparmiare, grazie alla riduzione dei consumi energetici a Led. Torneremo a vivere pienamente e sicuri lo spazio pubblico. E lo faremo con nuova luce», conclude il post del sindaco.