A Curtatone, la spesa a casa con una app gratuita

CURTATONE – Si chiama “La spesa da me” la nuova app attraverso cui tutti gli esercenti di Curtatone potranno mettersi in contattato con i cittadini per vendere i loro prodotti: una piattaforma – già operativa anche se in fase di potenziamento – che il Comune auspica possa essere utile in questo difficile momento ma anche volano per il futuro degli esercenti.

D’ora in poi basterà accedere alla app “La spesa da me”; cercare il negozio desiderato e selezionare i prodotti richiesti per fare la propria prenotazione. Un modo semplice ed intuitivo, da tutti utilizzabile, che eviterà di avere code all’ingresso dei negozi – e quindi assembramenti, così come previsto dal Dpcm – ma anche di dare nuova linfa alle piccole e medie imprese del territorio nella Fase 2 ma anche in futuro, quando il Covid sarà superato.

«Il Comune ha fatto da facilitatore dell’iniziativa che crediamo essere meritoria e rivoluzionaria – spiega il sindaco Carlo Bottani -. Ci credo molto. Penso sia un’opportunità da cogliere per tutti coloro che sono impegnati nella vendita. Il sogno è di avere un mercato digitale». La piattaforma si rivolge, infatti, a chi opera nel settore alimentare e gastronomico ma anche a tutte le altre tipologie di vendita. Proprio alle imprese si sta ora chiedendo di aderire all’iniziativa, ed alcune hanno già accettato, così da implementare sempre più l’offerta per i cittadini ma anche al fine di dare un aiuto concreto ai negozi per la ripartenza.

Il progetto, realizzato da Paolo di Giacomo di Porto Mantovano, sarà illustrata pubblicamente ai cittadini mercoldì 6 maggio, alle ore 21, in diretta Facebook sulla pagina “Città di Curtatone”.

«Vogliamo con questa iniziativa anticipare la Fase 2 – spiega ancora il sindaco Bottani -. Si sta cercando di implementare la piattaforma anche con i ristoranti». L’app, come detto, è già operativa.