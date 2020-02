Nuova spaccata su una Bmw in centro

MANTOVA Nuova spaccata ai danni di una Bmw in centro. Questa volta è toccato a un’auto che era parcheggiata in via Mazzini nei pressi dell’incrocio con via XX Settembre e via Matteotti. I ladri-vandali avrebbero colpito nelle prime ore di ieri sfondando uno dei finestrini per smontare il computer di bordo con il quale si sono poi allontanati. Il furto è statoi scoperto solo in mattinata, quando un passante ha notato l’auto con il finestrino sfondato e i vetri per terra. A quel punto sono state avvisate le forze dell’ordine ed è stato rintracciato anche il proprietario del mezzo, il quale sempre ieri mattina, si sarebbe recato in questura per sporgere denuncia. Gli investigatori avrebbero già acquisito i video delle telecamere di sorveglianza della zona che dovrebbero avere ripreso l’autore o gli autori di questa ennesima spaccata su un’auto parcheggiata in una delle vie del centro cittadino. L’ultimo raid risaliva alla notte tra martedì e mercoledì scorso quando i componenti di quella che viene ormai definita come la “banda delle Bmw” aveva colpito si due auto parcheggiate tra piazza Dante Alighieri e via Accademia. In quel caso dall’abitacolo di un’auto era stato smontato il volante, mentre dall’altra era stato smontato l’impianto audio. Altri colpi del genere sono stati messi a segno a inizio febbraio nella zona di Valletta Valsecchi. Da come agiscono gli autori di questa spaccate è più che accreditata l’ipotesi che si tratti di una o più bande specializzate nei furti di pezzi di ricambio che agiscono su commissione. (cad)