Calcio Serie C – Riparte il Mantova: oggi doppia seduta, occhi su Pinton e Messori

Mantova Vacanze finite. Il Mantova torna oggi al lavoro per preparare la seconda partita del girone di ritorno fissata per l’8 gennaio sul campo del Novara. Per Guccione e compagni subito una doppia seduta per smaltire i bagordi delle festività e rimettersi in moto. Tanto lavoro da fare per mister Corrent, che riprenderà dai concetti tecnici e tattici espressi nell’ultima gara dell’anno vinta in extremis contro il Sangiuliano. Il tecnico biancorosso punta a recuperare a stretto giro quei giocatori che per troppo tempo sono rimasti ai box, soprattutto Pinton, Messori e Gerbaudo. Il primo è fuori dalla trasferta di Torino contro la Juventus. Messori sta recuperando da un infortunio alla caviglia e probabilmente rientrerà nella seconda metà di gennaio. Da monitorare anche la situazione del centrocampista alle prese con delle noie al ginocchio. Inoltre va ricordato che Ingegneri sarà operato alla spalla tra pochi giorni. Doppia seduta prevista anche domani e poi il 31 allenamento al mattino.

Giudice sportivo

Squalifica più multa di 500 euro per il vice allenatore Bedin, per aver dato un pugno alla panchina e protestato in modo veemente nei confronti dell’arbitro. Un turno di stop anche per Guccione, che rientrerà quindi nella gara con la Pro Patria. Il Giudice Sportivo ha poi comminato un turno di squalifica anche a Bertoncini del Novara e quindi anche lui salterà la gara dell’8 gennaio della seconda giornata del girone di ritorno.