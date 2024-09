Calcio dilettanti – La prima notte della FA Cup : le 50 squadre mantovane sfoggiano il nuovo format

MANTOVA Con buona pace di chi ha provato a boicottarla, tanto da promuovere un “curioso” referendum tra le società, che l’hanno invece voluta a forte maggioranza, la prima edizione della Mantua FA Cup scatta oggi con le gare del primo turno ad eliminazione diretta che vedono coinvolte tutte le 50 squadre affiliate alla Delegazione di Mantova, senza distinzione di categoria. Non mancano accoppiamenti intriganti, come Sporting-Castellana o Villimpentese-Castiglione, e pazienza se qualche club deciderà di schierare le seconde linee o addirittura la Juniores. C’è un trofeo in palio e siamo sicuri che tutti troveranno il modo di onorarlo. Per quanto riguarda le gare odierne del primo turno (due, Union Marmirolo-Curtatone e Cerlongo-Ceresarese, sono state rinviate al 2 ottobre), in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la vincente si effettueranno subito i calci di rigore. Le 25 società che accederanno alla seconda fase del torneo verranno suddivise, sempre tramite sorteggio, in sette triangolari e un quadrangolare. Le gare di questa seconda fase si disputeranno prima delle feste di Natale e passeranno il turno le prime due classificate di ciascun girone, sedici in totale quindi, che la prossima primavera daranno vita agli scontri diretti a partire dagli ottavi di finale.

Tornando alle partite odierne, detto delle trasferte “a rischio” delle due Eccellenze di casa nostra, tra le altre big di Promozione, l’Asola affronta in casa la Cannetese, la Gove fa visita al Borgo Virgilio, la Poggese alla Sustinentese e il San Lazzaro alla Voltesi. Le sfide più equilibrate, almeno sulla carta, dovrebbero essere Quistello-Acquanegra, Robur-Pomponesco, La Cantera-Casalromano, Ostiglia-Union Colli, Rapid United-Buscoldo (si gioca a San Biagio), Mantovana-Boca Juniors e Serenissima-Gonzaga. Ricordiamo infine che Casaloldo-Porto si giocherà a Castel Goffredo, sul terreno sintetico del Don Aldo.