Degrado alle ex Fontane: il Comune pensa di intervenire

GUIDIZZOLO Anni di abbandono hanno portato a una situazione non certo pericolosa ma davvero poco bella da vedersi con sudiciume che si è accumulato nel tempo e anche delle scritte, fatte con lo spray da qualche persona che non aveva niente di meglio con cui passare il tempo, in alcuni casi anche vergognose e oscene oltre che deturpanti: la situazione di cui stiamo parlando è quelle delle ex Fontane di Guidizzolo, site nell’omonima via della cittadina collinare. Una situazione che l’amministrazione comunale intende provare a risolvere quanto prima, magari con un intervento che possa chiudere lo spazio impedendone l’accesso a vandali e perditempo vari.

Non si tratta di un’emergenza, questo sia chiaro, dato che le scritte sui muri sono il frutto di azioni diverse succedutesi in una forbice temporale piuttosto ampia e non vi sono segnalazioni di altre situazioni di degrado più gravi che possono verificarsi nelle vicinanze: si tratta di puro e semplice decoro urbano e comunque di un generale degrado di un edificio un tempo frequentato ma poi finito in un lento ma inesorabile abbandono. Il fatto che non si tratti di un’emergenza ci è stato confermato anche dal primo cittadino guidizzolese Stefano Meneghelli che ha anche ribadito come tale intervento non venga considerato prioritario rispetto ad altre situazioni ritenute più urgenti; tuttavia – precisa lo stesso Meneghelli – «la situazione è sotto gli occhi di tutti per cui posso rassicurare i cittadini che stiamo seguendo la cosa e stiamo valutando come intervenire: una soluzione potrebbe essere quella di ampliare il magazzino e quindi, di fatto, chiudere lo spazio aperto delle ex fontane impedendo ingressi non autorizzati. Si tratta comunque, per ora, di un’idea e vogliamo discuterne in giunta e in consiglio comunale».