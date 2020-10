Parco archeologico: il Comune dà il proprio benestare alla Esselunga

MANTOVA È stato approvato il collaudo parziale del “parco archeologico” di piazzale Mondadori redatto dall’architetto ostigliese Giorgio Gabrieli. Si tratta di un segmento decisivo per approvare nel suo complesso il piano attuativo “Mondadori” con il quale è stata definitivamente dismessa l’area dalla propria destinazione di autostazione, per fare posto al piano di edificazione che porterà entro il prossimo anno alla presenza del comparto Esselunga, dopo le note traversie del precedente piano di edificazione finito nei fallimenti di più società.

Il vincolo della progettualità in essere era comunque quello di preservare le testimonianze storiche incontrate nel sottosuolo, fra cui la sopravvivenza delle antiche mura medievali della città. Un impegno al quale si era assoggettata la società Ardea Real Estate con una polizza fidejussoria garantita di 284mila euro. Visto il collaudo parziale del “parco” l’amministrazione comunale ha ridotto la polizza fidejussoria a 95mila euro.