Comunità del Garda. Bottani: Mantova deve essere protagonista

RIVA DEL GARDA/MANTOVA Si è svolta ieri mattina presso Palazzo Martini di Riva del Garda, l’Assemblea generale di inizio anno della Comunità del Garda, durante la quale sono state affrontate diverse importanti tematiche di attualità sul territorio gardesano, e non solo. Corposo l’ordine del giorno, a partire dagli aspetti istituzionali legati all’allargamento della base associativa della realtà, che ha ufficializzato la presenza delle Province di Brescia, Mantova, Trento e Verona e i relativi Comuni capoluogo. «Giornata positiva, il Comune di Mantova si è impegnato nei prossimi giorni ( entro fine mese) a deliberare l’adesione formale alla Comunità – parole dell’assessore all’ambiente, Andrea Murari – siamo stati accolti con cordialità e interesse dal presidente Maria Stella Gelmini e dal sindaco Cristina Santi. Nel suo intervento il vicesindaco Giovanni Buvoli ha voluto ribadire l’interesse di questo rientro nella Comunità per il turismo del territorio e anche per le partite strategiche alle quali ci accingiamo a partecipare. Un’opportunità storica, per fare squadra». «È un onore rientrare nella Comunità del Garda – parole del presidente della Provincia, Carlo Bottani- sia come opportunità turistica, sia per il mondo agricolo. Rientriamo con la volontà di essere protagonisti, un passo in avanti rispetto alla provincia del benessere e un passo in avanti anche per l’adesione a GardaMusei: nel 2024 abbiamo in programma di completare l’opera con uno studio di fattibilità riguardante la ferrovia Mantova- Peschiera».