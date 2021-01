Canneto sull’Oglio, servizi offerti solo su prenotazione alla Biblioteca comunale ‘Enzo Favalli’

CANNETO SULL’OGLIO La Biblioteca comunale “Enzo Favalli” di via don Umberto Sgarbi 28/2, ha riaperto al pubblico con la possibilità di erogare servizi solo su appuntamento. Rimane invariata la modalità del ritiro dei libri nell’androne di ingresso previa prenotazione, ma sarà anche possibile accedere a scaffale al primo piano sempre e solo su prenotazione. Se gli utenti dovranno solo restituire i libri potranno accedere nell’androne di ingresso e depositarli nell’apposita cesta senza appuntamento, se nessun altro utente è presente. Per ritirare un libro che si è ordinato si dovrà chiamare al numero telefonico 0376-70671 o scrivere all’indirizzo email: biblioteca@comune.canneto.mn.it per fissare un appuntamento e ritirare il libro. “Per qualsiasi dubbio o informazione – spiega la bibliotecaria Sara Scutari – gli utenti non devono esitare a contattarci nei consueti orari della biblioteca: martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 12.30”. Per tutte le operazioni è obbligatorio indossare la mascherina protettiva e igienizzare le mani all’ingresso.

Paolo Zordan