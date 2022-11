Perché fare l’antinfluenzale. Medici e pediatri spiegano i motivi

MANTOVA Perché fare la vaccinazione antinfluenzale? Per chi è indicata? Quali sono le controindicazioni? Sono solo alcune delle domande alle quali i Medici di Medicina Generale (Mmg) e i Pediatri di Libera Scelta (Pls) di Ats Val Padana rispondono all’interno in una serie di brevi video (“pillole”) realizzati dall’Ufficio Comunicazione per informare i cittadini sulla campagna vaccinale antinfluenzale iniziata lo scorso 18 ottobre. Ai video hanno dato il loro prezioso contributo il dottor Federico Bontardelli (Mmg Cremona), la dottoressa Doriana Bertazzo (Mmg Mantova), il dottor Livio Pedroni (Pls Cremona) e il dottor Fabio Severi (Pls Mantova). Le pillole sono state pubblicate sui profili social aziendali e sul sito di Ats Val Padana al link https://www.ats-valpadana.it/vaccinazione-antinfluenzale. “Il ruolo svolto dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta è fondamentale da sempre – sottolinea Gianmario Brunelli, direttore del Dipartimento Cure Primarie di Ats -. Oggi lo è ancora di più: rappresentano un punto di riferimento primario per dirimere dubbi, perplessità e ricevere consigli professionali per tutelare al meglio la nostra salute. Ecco perché abbiamo scelto di coinvolgerli in maniera attiva nella registrazione di brevi video ideati per sostenere la campagna vaccinale antinfluenzale: in pochi secondi, con un linguaggio chiaro, ma puntuale, si potranno ottenere preziose informazioni anche rispetto ai dubbi più frequenti. L’Ats invita come sempre a rivolgersi al proprio medico curante per ulteriori chiarimenti”.