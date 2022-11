Presto Facebook e Instagram per parcheggiare in città

MANTOVA Chi dice che a Mantova non ci sono i parcheggi, si affida a un luogo comune. Questa la posizione dell’amministrazione comunale che proprio in queste ore sta dando corso a una campagna sui social network mirata alle persone che si orientano sulla città, specie nei fine settimana e nelle festività. Una determina dirigenziale ha appena assegnato l’incarico alla società Copiaincolla,com per produrre una campagna di informazione territoriale “finalizzata alla promozione del sistema di parcheggi e servizi alla mobilità nel territorio cittadino, da veicolare principalmente attraverso canali social media (Facebook, Instagram)”, ma anche avvalendosi di altri canali di comunicazione presenti sul web come, ad esempio, testate giornalistiche online o cartacei, se utili nella realizzazione della strategia. Alla stessa Copiaincolla.com è affidato il servizio di comunicazione, progettazione, monitoraggio ed elaborazione di un piano comunicativo strategico, fatto in coordinamento con l’ufficio comunicazione comunale per quanto riguarda il calendario editoriale e i contenuti da produrre.

«È un impegno che avevamo assunto con le associazioni del commercio – puntualizza l’assessore alla partita Iacopo Rebecchi – per realizzare una campagna mediatica. Già abbiamo disposto un’applicazione per sapere in tempo reale le disponibilità della sosta. Con questa ulteriore operazione i cittadini provenienti dalla provincia o dalle province confinanti potranno avere informazioni su tutte le aree di parcheggio disponibili, sulla loro capienza, sulla vicinanza dal centro storico e addirittura anche dei minuti che serviranno a piedi per arrivare a destinazione. Va insomma sfatato il luogo comune che a Mantova non ci sono parcheggi. Ce ne sono tanti, e noi lavoriamo per renderli utilizzati», conclude Rebecchi.