Piazza Cavallotti riallinea il traffico e riapre il cuore urbano

Mantova In vista dell’imminente inaugurazione della “nuova” piazza Cavallotti, che si svolgerà sabato alle 11, alla presenza del sindaco di Mantova Mattia Palazzi e della Giunta, dalle 8.30 di oggi vi sarà:

• il ripristino della circolazione, a doppio senso di marcia, di corso Vittorio Emanuele II (tratto da piazza Cavallotti a via Bonomi);

• il ripristino della circolazione delle corsie riservate di via Bonomi, via Solferino e San Martino, piazza San Francesco d’Assisi, via Scarsellini, piazza D’Arco;

• il ripristino della circolazione della corsia riservata di via Trento;

• il ripristino della zona a traffico limitato di corso della Libertà, con la contestuale riattivazione della telecamera di controllo degli accessi veicolari, dal varco di accesso da piazza Martiri di Belfiore;

• il ripristino della zona a traffico limitato di via Tassoni, con la contestuale riattivazione della telecamera di controllo degli accessi veicolari, dal varco di accesso da via Trento;

• il ripristino della zona a traffico limitato di via Fernelli (all’imbocco da piazza San Giovanni), con la contestuale riattivazione della telecamera di controllo degli accessi veicolari, dal varco di accesso da piazza San Giovanni;

Inoltre, vi sarà il ripristino della regolamentazione della sosta in corso della Libertà e in via Matteotti. Si fa presente che nella giornata di sabato 30 agosto sarà effettuata la riapertura anche al transito veicolare di corso Umberto I (tratto da via Grazioli a piazza Cavallotti).