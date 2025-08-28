Asola – Successo per la ripresa della rassegna “Libri all’aria aperta”

Asola Ieri sera alle 21 è ripartita in biblioteca comunale Torresano la rassegna culturale “Libri all’aria aperta”, promossa in collaborazione con l’associazione culturale Bibliofficina. L’incontro, dal titolo “Architettare e raccontare le biblioteche: dalla costruzione alla distruzione”, ha offerto un viaggio tra letture e spunti architettonici a cura della professoressa Laura Giacomini, storica dell’architettura, con momenti musicali del maestro Flavio Bortolotti. La serata fa parte della nuova edizione della rassegna giunta ormai alla quinta edizione e organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Asola, che si tiene per tutta l’estate nel giardino della biblioteca, proponendo incontri con gli autori, proiezioni cinematografiche e performance letterarie. Dalla sinergia nata dalla recente firma del patto per la lettura che vede la collaborazione delle associazioni locali e alle altre istituzioni del territorio per la promozione della lettura, è nato il ricco calendario che accompagnerà la cittadinanza per tutta l’estate. (pz)