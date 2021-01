Picchia la moglie e azzanna la figlia: 40enne ammonito

MANTOVA Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori ha emesso, alcuni giorni orsono, un Decreto di “Ammonimento” nei confronti di un 40enne residente nell’Alto Mantovano per aver ripetutamente posto in essere atti violenti nei confronti della moglie e della figlia 19enne.

Gli episodi hanno avuto inizio nel 2018 allorché costui, in preda ai fumi dell’alcool, aveva aggredito violentemente la propria moglie con schiaffi e pugni che le avevano provocato numerose escoriazioni su tutto il corpo, nonché un ematoma sulla fronte che la costringevano a recarsi al Pronto Soccorso ove i sanitari le avevano diagnosticato una prognosi di 10 giorni salvo complicazioni.

All’inizio di quest’anno, inoltre, durante l’ennesimo brutale litigio tra i suoi genitori, la figlia si intrometteva fra i due litiganti, in difesa della madre, provocando in tal modo la violenta reazione del padre – ancora in palese stato di ubriachezza – il quale, per punirla, le tirava violentemente i capelli e la mordeva ad una guancia provocandole lesioni guaribili in 7 giorni, come da referto ospedaliero del Pronto Soccorso.

Nei giorni scorsi la Divisione Anticrimine della Questura, dopo essere venuta a conoscenza della vicenda, decideva di acquisire ulteriori informazioni e documenti con i quali comprovare le costanti angherie e le violenze alle quali venivano sistematicamente sottoposte madre e figlia, di una gravità tale da non poter essere più a lungo sopportate dalle due vittime, e che avevano generato una situazione sempre più pericolosamente invasiva della loro libertà personale, del proprio equilibrio psicofisico, con concreto pericolo per la loro incolumità, nel vano tentativo di sottrarsi alle iniziative feroci e violente del congiunto.

Il caso è stato, quindi, attentamente vagliato dagli uomini della Divisione Anticrimine che, per tutelare l’incolumità e la sicurezza delle due donne ed evitare il protrarsi di una situazione divenuta oramai insostenibile, segnalava quanto avvenuto al Questore.

Il Questore Sartori, pertanto, nella giornata di ieri ha emesso in via d’urgenza, nei confronti del 40enne violento, un Decreto di Ammonimento – strumento giuridico di natura amministrativa con il quale il soggetto destinatario di questa Misura di Prevenzione viene invitato a cessare immediatamente i propri comportamenti violenti nei confronti delle vittime, venendo contestualmente informato sulla possibilità di rivolgersi ai Centri Psico-Sociali presenti nel territorio di residenza, al fine di ottenere un supporto psicologico nell’ottica di un percorso di ristabilimento di normali e serene relazioni interpersonali.

Nel caso di reiterazione di questi comportamenti persecutori, il responsabile potrà essere considerato passibile di arresto.