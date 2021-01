Mantova Pride Festival a maggio: avvicinamento con tanti eventi online

MANTOVA Mantova Pride Festival, con tanti eventi, l’ultimo fine settimana di maggio e, a breve, via alle iniziative che precedono la manifestazione: l’annuncio è stato dato ieri, durante la conferenza on line organizzata da Arcigay La Salamandra.

Grazie a un bando di Regione Lombardia, come spiegato dal presidente Arcigay Mantova Diego Zampolli, è possibile dar vita a una serie di incontri che pongano in evidenza il valore del volontariato e della collaborazione tra diverse realtà territoriali, in questo caso con Arci Casbah di Pegognaga e La Papessa, oltre che con il Comune di Mantova.

Già pronti per la partenza, allora, workshop e ritrovi in streaming, le cui date saranno presto rese note, con tutte le informazioni necessarie per partecipare al programma, come illustrato dalla responsabile del progetto Valeria Nicoli. Fino a maggio un appuntamento ogni 15 giorni scandirà l’avvicinarsi del Mantova Pride Festival, che si auspica possa svolgersi in presenza.

Diversi gli argomenti che saranno approfonditi via web, inerenti temi del mondo Lgbti. Tre i workshop: due prima del Festival e uno durante. Il primo tratterà la gestione dei social e della comunicazione, grazie all’intervento della giornalista Valeria Dalcore, il secondo sarà un reading teatrale, su testi che si stanno in questi giorni selezionando, a cura di Arci Casbah.

La terza proposta, nei giorni della rassegna di maggio, vedrà protagonista il pubblico, diviso in piccoli gruppi e guidato dalle fotografe professioniste de La Papessa, associazione che organizza la Biennale della Fotografia Femminile.

Si attiverà anche una call per gli studenti delle scuole superiori, finalizzata alla raccolta di immagini ispirate all’idea di inclusione. Le foto saranno poi selezionate e visibili durante le giornate del Festival. Previste, sempre durante il Mantova Pride, anche due esposizioni fotografiche, una legata alla città, l’altra al concetto di inclusività. Tutte le attività del percorso saranno visibili sui canali social di Mantova Pride.

Alla presentazione hanno preso parte l’assessora Alessandra Riccadonna e l’assessore Andrea Caprini del Comune di Mantova, la presidente de La Papessa Anna Volpi e il presidente di Arci Casbah Mattia Lui. Ilperf