Pienone nel cuore della città con Centro in festa

MANTOVA Il pomeriggio mantovano si è animato grazie all’iniziativa “Centro in festa”. L’idea principale è stata quella di dare spazio ai giovani talenti e permettere alle attività commerciali di vivere un momento di massima affluenza, non troppo di frequente negli ultimi anni. Piazza Sorello è stata allestita con i mezzi storici dei vigili del fuoco, messi a disposizione dallo stesso museo. In tal senso, si è pensato anche ai più piccoli, per i quali sono stati montatati gonfiabili a tema per intrattenerli. Un percorso attraverso gli anni delle forze dell’ordine, grazie alla quale è stato possibile vedere il cambiamento. In Piazza Sant’Andrea ci si è orientati esclusivamente sulle giovani generazioni che si sono esibiti di fronte ad un folto pubblico, entusiasta di vedere adolescenti suonare e cantare canzoni rock dal vivo a cui poi sono succedute performance rap di altrettanti aspiranti artisti. È stato riservato anche uno spazio ai libri, grazie al contributo della Libreria Feltrinelli, la quale ha ospitato l’illustratrice Eleonora Nestasio. Oltre ad una lettura dei suoi lavori, al termine è stato previsto un firmacopie. Turisti e cittadini locali sono parsi tuttavia fatalmente attratti dallo spettacolo andato in scena a le Pescherie di Giulio Romano. Ballerine e ballerini hanno portato questa zona della città una performance di danza urbana che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. Le loro movenze sono parse diventare un tutt’uno con la città stessa e ciò ha messo ancor più in risalto quanto siano preziosi i vari progetti presenti sul territorio. A farla indubbiamente da padrone è stato anche culinario, che grazie ad un mix di tradizione e prodotti esteri ha reso il tutto ancora più affascinante. Non è stato tralasciato nemmeno l’aspetto artistico. L’allestimento in Piazza Mantegna di un corner atto a promuovere la mostra “Dal caos al cosmo. Metamorfosi a Palazzo Te” ha dato modo di illustrare l’aspetto storico del luogo, difficilmente trascurabile. Il tutto si è concluso con il dj set animato da Auroro Borealo, noto al pubblico per fornire ai suoi follower la propria opinione sui miglior e peggiori successi degli ultimi trent’anni. In questo caso è salito in console ed ha fatto rivivere a tutta Piazza Erbe le più iconiche canzoni dagli anni novanta ad oggi. Questa manifestazione ha agglomerato un consistente numero di persone, di qualunque età, alquanto entusiaste della ritrovata vivacità.